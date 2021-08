Delocalizzazioni, Giorgetti “Arriveremo a proposta condivisa”

“Come ogni provvedimento su materie così delicate c'è una discussione in corso e un approfondimento in corso. Ci sono anche tanti aspetti di carattere giuridico”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in merito alla bozza del provvedimento sulle delocalizzazioni delle imprese, a margine di una iniziativa a Bologna. cin/sat/mrv