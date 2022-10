BARI (ITALPRESS) – Tappa nella città di High Point negli Stati Uniti per continuare a promuovere anche all’estero il settore dell’arredo e il design in Puglia, in contemporanea con la mostra e gli eventi in corso a Bari alla Fiera del Levante. La Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese in collaborazione con Puglia Sviluppo sarà lì con 12 imprese e l’esposizione “Design in Puglia” per partecipare ad High Point Fall Market, in programma dal 22 al 26 ottobre 2022.

Si tratta del più grande salone espositivo al mondo dedicato all’arredo della casa, quasi una città con un’estensione di oltre 1 milione di metri quadrati, con circa 180 edifici e un flusso medio di 75mila visitatori professionali per ogni edizione. Il giro d’affari annuale stimato è di oltre 7,4 miliardi di dollari.

L’evento ha due edizioni annuali: una primaverile “Spring Market” e una annuale “Fall Market” e si svolge in un quartiere espositivo permanente che ospita, per tutto l’anno showroom di designer e brand internazionali, un vero e proprio luogo strategico d’incontro tra professionisti di settore, buyer, architetti e designer. La manifestazione fieristica racchiude l’intero settore dell’arredo e in particolare i comparti dell’interior design. Qui le imprese italiane e quelle pugliesi avranno modo di mostrare tutte le nuove tendenze del made in Italy che, modificate profondamente dalla pandemia, oggi prediligono ambienti funzionali, soluzioni innovative che rendano facile svolgere attività differenti nello stesso spazio, vivacità, colore e soprattutto proposte green. La sostenibilità sviluppata dalle imprese italiane è diventata un punto di forza molto apprezzato negli Stati Uniti. In definitiva il 2021, nonostante la crisi, è stato l’anno migliore per i prodotti di design italiani nel Mondo con più di 50 miliardi di dollari di fatturato e più di 20 miliardi per l’export.

Lo spazio destinato all’esposizione “Design in Puglia” all’interno di High Point Fall Market è particolarmente ampio e per di più in un padiglione, il Global Sourcing Pavilion, dedicato alle nuove proposte dal mondo per il mercato americano che ospita diverse delegazioni internazionali. Un’occasione di visibilità ancora più grande per le imprese pugliesi che esporranno lì meglio delle proprie produzioni.

“Per le aziende della delegazione e in generale per il settore del legno-arredo e del design pugliese sarà una grande opportunità di promozione”, ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. “High Point Market è la vetrina più prestigiosa per presentare nuove collezioni e conoscere le tendenze più innovative del mercato, un’opportunità che la Puglia non poteva lasciarsi sfuggire. Il settore del legno-arredo in Puglia sta vivendo una fase molto positiva della sua storia, con un trend di crescita davvero rilevante. E in questo scenario gli Stati Uniti sono il nostro primo partner per le esportazioni di settore sia nel 2021 che nei primi sei mesi del 2022, con un aumento in quest’ultimo periodo del 47 per cento. Il mercato americano è molto ricettivo nei confronti dei nostri prodotti d’arredo perchè punta sulla qualità e sostenibilità. Proprio queste caratteristiche saranno il nostro punto di forza all’evento di High Point”.

Le dodici imprese della delegazione pugliese saranno ospitate all’interno dello stand regionale con una postazione personalizzata e gli spazi per gli incontri di business.

– foto: ufficio stampa Regione Puglia

(ITALPRESS).