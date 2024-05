BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – Vito Dell’Aquila trionfa nuovamente in Europa. Dopo il successo ottenuto sul suolo nazionale, a Bari, nel 2019, la medaglia d’oro di Tokyo 2020 si conferma a Belgrado ancora una volta campione continentale nella categoria dei -58kg. A pochi mesi dall’appuntamento di Parigi 2024, Dell’Aquila ribadisce il proprio dominio con una performance impeccabile. In una finale combattuta, il 23enne pugliese ha saputo superare il giovane talento serbo padrone di casa Lev Korneev, imponendosi per due round a uno grazie a una dimostrazione di esperienza e talento. Tutti gli incontri che lo hanno condotto fino alla finale sono stati caratterizzati dalla sua superiorità, non perdendo nemmeno un round. Da evidenziare soprattutto la vittoria in semifinale contro l’azero Gashim Magomedov. “Sono estremamente felice per questa medaglia. In vista Parigi 2024 è un risultato che sicuramente mi offre ulteriori stimoli e certezze, anche a livello mentale – ha dichiarato a fine match Dell’Aquila – Il percorso è stato impegnativo, ho dovuto affrontare una preparazione intensa che mi ha stancato, anche mentalmente ma allo stesso tempo ero determinato a conquistare questa medaglia perchè ci tenevo molto. Dedico questo successo alla mia squadra e a tutto il taekwondo italiano. E mi auguro che presto ci sia la possibilità di festeggiare ancora insieme”. Tra gli altri atleti azzurri in gara oggi, Sarah Al Halwani nella categoria -53kg è stata eliminata agli ottavi di finale dall’ungherese Luca Patakfalvy, con un punteggio di due round a 0. Anche Antonino Bossolo, azzurro qualificato ai Giochi paralimpici, ha subito una sconfitta amara non riuscendo a raggiungere la zona medaglie perdendo ai quarti in un incontro equilibrato contro Daniil Sidorov, perso per un solo punto. Domani sarà la volta di quattro atleti azzurri in gara: tutti gli occhi saranno puntati su Simone Alessio (-80kg), campione del mondo e d’Europa in carica, che cercherà di bissare il successo ottenuto a Manchester nel 2022. Insieme a lui, anche Antonio Falco (-68kg), Natalia D’Angelo (-67kg) e Sofia Zampetti (-46kg) saliranno sul quadrato serbo per portare in alto i colori italiani.

– Foto Ufficio Stampa Fita –

(ITALPRESS).

