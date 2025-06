Della Valle “Paradossale che Ue continui ad appoggiare Israele”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "E' paradossale che i Paesi dell'Ue e la Nato continuino ad appoggiare Israele, che minaccia la sicurezza di tutti in questo momento storico". Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle in merito all’escalation della crisi in Medio Oriente, alla luce della guerra tra Tel Aviv e Teheran. xf4/sat/mca2