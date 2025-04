Delfini “Il digitale un driver di crescita per il settore alberghiero”

MILANO (ITALPRESS) – “Un obiettivo e un sogno per il 2025, ma soprattutto per i prossimi anni, è quello di internazionalizzare. Noi siamo una delle aziende travel tech più longeve in assoluto del nostro settore, siamo nati in Italia e siamo leader nel nostro Paese che ha più alberghi indipendenti al mondo, il sogno è quello di diventare un player globale e andare a servire anche alberghi in altri Paesi”. Così Andrea Delfini, fondatore, amministratore delegato e presidente di Blastness, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. “Siamo nati con la mission di far crescere il business degli hotel, li aiutiamo nell'ottimizzare le loro vendite sfruttando le opportunità dei canali digitali. Ci concentriamo su due obiettivi – spiega Delfini -: la vendita diretta di camere, aiutiamo gli alberghi a fare e-commerce delle loro camere sui loro siti; l'ottimizzazione del revenue management, che è la nuova evoluzione delle tariffe alberghiere che si muovono in base alla domanda e alla pressione dell'offerta. Questo serve ad aiutare l'albergo a ottimizzare la sua occupazione e la sua redditività”. sat/mrv