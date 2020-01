DELAGO SECONDA NELLA DISCESA DI ALTENMARKT

Tre italiane nelle prime cinque, ma a vincere è Corinne Suter. Nella discesa femminile di Altenmartkt-Zauchensee è la svizzera a fare il colpaccio trovando le condizioni perfette per scendere e imprimendo un ritmo impressionante nella parte centrale del tracciato. Una gara condizionata dalla nebbia che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza a quella del Super-G e poi anche a due interruzioni tra il pettorale nove e quello undici. Sul podio c’è comunque una straordinaria Nicol Delago che, con il pettorale numero diciassette, trova una prova straordinaria e si inchina solo alla Suter per 29 centesimi. Per la giovane azzurra classe 1996 si tratta del secondo podio in questa stagione dopo il secondo posto nel superG di Lake Louise. Sul gradino più basso del podio c’è un’altra svizzera, Michelle Gisin, che precede per soli tre centesimi una Sofia Goggia piuttosto sfortunata: la bergamasca infatti è scesa in pista dopo oltre dieci minuti di interruzione per nebbia con una pessima visibilità e non è riuscita a fare la differenza chiudendo al quarto posto. Quinta un’altra azzurra, Francesca Marsaglia che comunque può essere molto soddisfatta mentre Federica Brignone conquista altri punti importanti per la generale terminando diciassettesima davanti ad un’ottima Laura Pirovano. Gara piuttosto negativa per l’Austria padrona di casa visto che la prima delle atlete di casa è Stephanie Venier, solamente nona. Nella classifica generale la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin rimane saldamente al comando con 826 punti davanti a Petra Vlhova, ferma a 513 e a Federica Brignone che rosicchia qualcosina e si porta a 465 punti, a -48 dalla slovacca. Domani si concluderà questa tappa di Coppa del Mondo austriaca con la combinata femminile: alle 9,15 è il momento del superG mentre alle 11,45 si concluderà con la manche di slalom.

(ITALPRESS).