BISHA (ARABIA SAUDITA) ROMA (ITALPRESS) – Defender gareggerà con un team ufficiale alla Dakar – la competizione motoristica fuoristrada più impegnativa al mondo – nell’ambito di una partecipazione completa alle competizioni del FIA World Rally Raid Championship (W2RC). A partire dal 2026, il programma triennale Defender prevede l’iscrizione di due auto ai cinque round del W2RC, più una terza auto che parteciperà ogni anno alla Dakar, l’evento più prestigioso del Campionato.

Dal 2026 al 2028, i veicoli Defender gareggeranno nella categoria “Stock” della FIA – per veicoli basati sulla produzione – sia nella Dakar, sia negli altri eventi del W2RC. Un aggiornamento dei regolamenti sportivi e tecnici in questa importante categoria diventerà operativo nel 2026, rendendo la “Stock” significativamente più competitiva, la piattaforma perfetta per dimostrare l’estrema capacità e durata delle Defender.

Defender è fatta per la Dakar. La sua capacità intrinseca e l’architettura D7x (x per Extreme), appositamente progettata, si basano su una struttura monoscocca in alluminio leggero. Questa, è tre volte più rigida delle tradizionali soluzioni body-on-frame, fornendo le basi perfette per resistere alle condizioni estreme che la Dakar imporrà.

E’ già in corso un ampio programma di sviluppo delle Defender da gara che culminerà in un evento competitivo di prova nell’autunno 2025, seguito da un lancio completo del team prima della Dakar 2026. “La Dakar 2025 inizia oggi. Defender è già qui a mostrare la sua capacità e durata con la nostra partnership automobilistica ufficiale, ma sapere che tra dodici mesi torneremo con un team ufficiale Defender di tre auto per iniziare una campagna completa del Campionato Mondiale Rally Raid FIA è incredibilmente eccitante. Abbiamo scelto di competere nella categoria ‘Stock’ per mostrare la robustezza e l’affidabilità della produzione Defender. C’è molto lavoro da fare nei prossimi dodici mesi, ma con i test e lo sviluppo del programma Defender ben avviati, il team sta già abbracciando l’avventura motoristica definitiva che si prospetta dal 2026” ha dichiarato Mark Cameron, Managing Director di Defender.

“Ho chiamato Dakar l’Everest degli sport motoristici. Essere qui oggi per vedere gli sviluppi del programma rafforza la nostra determinazione nell’affrontare questa sfida.

Sarà un’avventura incredibile, sia dal punto di vista umano che ingegneristico e il team sta già lavorando duramente per sviluppare Defender secondo le nuove regole “Stock” FIA W2RC per il 2026, che renderanno la categoria così competitiva. Insieme alla FIA, all’ASO e ad altri produttori abbiamo contribuito a formare questi nuovi regolamenti, che rappresentano un nuovo entusiasmante capitolo per la Dakar, il W2RC e il Rally Raid in generale Non vedo l’ora di potervi presto fornire altre notizie sulle nostre Defender da competizione Rally Raid nel loro sviluppo” ha detto James Barclay, JLR Motorsport Managing Director. Anche se Defender non gareggerà nella Dakar fino al 2026, svolgerà un ruolo chiave al rally del 2025 come partner ufficiale dell’evento. Una flotta di 20 Defender parteciperà all’evento, che inizia a Bisha, in Arabia Saudita, e termina a Shubaytah, trasportando funzionari di gara e media VIP. Altri sei veicoli Defender da ricognizione altamente specializzati saranno utilizzati dagli organizzatori del Rally Dakar per pianificare i percorsi degli eventi 2026, 2027 e 2028.

foto: ufficio stampa JLR Italia

