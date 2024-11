GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender, il marchio britannico di avventura, sarà il partner automobilistico ufficiale del Rally Dakar dal 2025 e, dal 2026, un team ufficiale Defender gareggerà in quello che è l’evento di rally raid più duro del mondo. A partire dal Rally Dakar 2025 (3-11 gennaio) e fino al 2028, la partnership fornirà una flotta di Defender che ospiteranno gli ufficiali di gara e i media VIP per tutta la durata della competizione.

Oltre alla presenza dell’iconico marchio in tutta la Dakar, sarà fornita una flotta di sei Defender specializzate per la ricognizione, riservate ai funzionari dell’Amaury Sport Association (ASO), l’ente organizzatore della Dakar, per i test dei percorsi nei futuri eventi della Dakar. Contemporaneamente al ruolo di veicolo ufficiale dell’evento dal 2025, Defender ha confermato l’intenzione di partecipare alla competizione con un team ufficiale, a partire dal 2026. L’impegno Defender dimostrerà l’estrema durata e capacità dei suoi veicoli nella gara in fuoristrada più impegnativa del mondo. I dettagli sul futuro programma Defender nelle competizioni di rally raid saranno annunciati durante la Dakar 2025.

“L’avventura è nel DNA stesso del marchio Defender che ci ha ispirati a collaborare con la Dakar – l’avventura automobilistica per eccellenza – dove i concorrenti abbracciano davvero l’impossibile. La nostra partnership inizierà nel 2025, quando Defender mostrerà le sue capacità e la sua durata come auto ufficiale dell’evento, ma stiamo già guardando al futuro con l’obiettivo di iscrivere un team ufficiale Defender Dakar dal 2026. Il programma di lavoro del Defender Dakar sarà guidato da James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport, e so che James e il suo team sono entusiasti dalla sfida che li attende” ha dichiarato Mark Cameron, Managing Director di Defender.

“Chiunque ami il motorsport avrà una passione per la Dakar. E’ l’Everest dello sport automobilistico, un evento in cui il successo dipende tanto dalla determinazione umana nelle condizioni più difficili quanto dal test estremo delle capacità e dell’ingegneria del veicolo. Portare il 4×4 più capace e iconico del mondo nel rally-raid più iconico del mondo è la soluzione perfetta.

“Il nostro primo ingresso nella Dakar sarà l’inizio del nostro viaggio. Siamo consapevoli di quanto dobbiamo imparare e raggiungere prima di iniziare nel 2026, ma siamo già a buon punto e non vediamo l’ora che l’avventura cominci. Condivideremo maggiori dettagli su questo entusiasmante programma al rally Dakar, nel 2025” ha aggiunto James Barclay, Managing Director JLR Motorsport.

La flotta di veicoli di supporto Defender seguirà i concorrenti della Dakar 2025 – l’edizione numero 47 dell’evento, e la sesta in Arabia Saudita – sul percorso che si estende da Bisha a Shubaytah. L’epico percorso prevede un’impegnativa avventura di tre giorni attraverso il Rub’al Khali, dove la gara giungerà alla sua conclusione.

