Decreto Giustizia, il governo pone la fiducia alla Camera

ROMA (ITALPRESS) – Il governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul decreto Giustizia alla Camera. Il provvedimento reca misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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