ROMA (ITALPRESS) – “E’ un provvedimento molto complesso che determina una ricaduta su tutti i consumatori di energia, famiglie e imprese”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a Radio24. “Rispetto alle famiglie vulnerabili, che sono 2,7 milioni, si arriva a superare il 50% di abbattimento della bolletta media, è un passo importante. Per coloro che hanno fino a 4 figli c’è un trattamento ulteriore, per quelli fino a 25mila euro” di ISEE “c’è un impegno da parte del sistema dei distributori per un ulteriore beneficio, in questo caso sarebbero 4,5 milioni di famiglie, naturalmente questa è una valutazione che vedremo più avanti; la riduzione per queste famiglie è di circa l’8% complessivo sulla bolletta. C’è una riduzione per tutte le famiglie sulla componente energia del 5% che va anche ad aggiungersi al 315 euro del bonus vulnerabili”, spiega.

“Da tempo sosteniamo che la questione Ets debba essere affrontata in modo più serio a livello Ue valutando quali sono le conseguenze che potrebbero essere negative. Il tema è stato posto dal presidente del Consiglio nell’ultimo summit e Ursula von der Leyen ha dichiarato che sarà uno dei temi posti all’attenzione nel secondo quadrimestre. E’ una trattativa che va fatta, vanno trovate delle soluzioni, ci sono tutti gli spazi; in questo caso le trattative con Bruxelles su temi come questo sono molto delicate, hanno una serie di pesi e contrappesi che andranno valutati al momento opportuno”, aggiunge. “Il piano B è riuscire ad andare avanti con le rinnovabili ed arrivare a dare all’Italia le condizioni che hanno Francia, Spagna e sulle quali si sta avviando la Germania, del nucleare“, conclude.

– foto IPA Agency –

