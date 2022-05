ROMA (ITALPRESS) – Debutta la Nuova Range Rover Sport, ridefinendo il concetto stesso di “Sporting Luxury”, miscelando in modo unico prestazioni su strada e in off road con la tipica raffinatezza delle Range Rover, l’eleganza del design minimalista e una connettività da record. Giunta alla sua terza generazione, la Nuova Range Rover è la più tecnologica, sportiva e spaziosa di sempre. La gamma di propulsori comprende l’ibrido plug-in PHEV a sei cilindri Extended Range, un nuovo potente V8, e motori diesel a sei cilindri MHEV Ingenium. Ed è già programmato il debutto, previsto per il 2024, della versione 100% elettrica. Il bilanciamento dei volumi e le superfici tese sono alla base di un design che “comunica” potenza e agilità. L’approccio minimalista del design rende ancora più raffinato il DNA Range Rover Sport. Gli interni sfoggiano un’ampia consolle e il cruscotto inclinato. In più sono rifiniti con materiali moderni, tra cui il sostenibile Ultrafabric.

Fin dal lancio, la gamma comprende ibride plug-in PHEV Extended Range con 440 e 510 CV, autonomia di 740 km ed emissioni di CO2 da 18 g/km1. A partire dal 2024, sarà disponibile una versione full electric. I propulsori sono benzina o diesel a sei cilindri 48V mild-hybrid Ingenium, più un nuovo V8 Twin Turbo da 530 CV. Tutto per offrire ai clienti le leggendarie prestazioni delle Range Rover Sport. Le nuove sospensioni pneumatiche dinamiche – anteprima Range Rover – e gli ammortizzatori attivi rendono possibili nuovi standard di agilità, controllo e stabilità. Lo “Stormer Handling Pack”, si combina con le quattro ruote sterzanti, il “Dynamic Response Pro”, il differenziale attivo elettronico con Torque Vectoring by Braking e diversi programmi di guida configurabili. Il pluripremiato e brevettato sistema che gestisce la trazione integrale, ora ha la modalità Dynamic specifica per strade asfaltate e il Configurable Terrain Response, più l’innovativo Adaptive Off-Road Cruise Control.

Sedili ergonomici, Cabin Air Purification Pro e i sistemi audio Meridian Signature Sound con Active Noise Cancellation che offrono un comfort mai raggiunto prima. Il Touchscreen curvo da 13,1 pollici del pluripremiato infotainment Pivi Pro è completato da un intuitivo Driver Active Display da 13,7 pollici. Gli aggiornamenti del Software avvengono tutti Over The Air. La nuova Range Rover Sport esprime il massimo della connettività con Wireless Apple CarPlay, Wireless Android Auto e il caricabatterie da 15W. a visibilità in ogni condizione, è garantita dai nuovi fari digitali a LED con Adaptive Front Lighting, mentre le nuove luci di manovra a bassa velocità semplificano ogni movimento negli spazi più stretti. La nuova Range Rover Sport è già ordinabile, con prezzo a partire da Euro 95.300 e può essere configurata, nella sezione dedicata al modello, su landrover.it

Le versioni disponibili: SE, Dyanimic SE, Dynamic HSE e Autobiography, con una First Edition per tutto il primo anno di produzione.

– foto ufficio stampa Jaguar Land Rover Italia –

