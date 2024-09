ROMA (ITALPRESS) – Nuovo capitolo della storia di Land Rover Classic con il lancio della Classic Defender V8 by Works Bespoke. Ampliando la gamma di servizi di restauro di Land Rover Classic, che offre veicoli assolutamente unici, Works Bespoke consente ai clienti di dare vita alla propria visione della Classic Defender, e rappresenta l’apice della personalizzazione.

Scegliendo fra i modelli 90 e 110 i clienti possono creare le specifiche della Classic Defender V8 dei loro sogni con il configuratore digitale Land Rover Classic, ricevendo inoltre un supporto personalizzato e dedicato da parte dei team di specialisti Classic Works a Coventry, Regno Unito ed Essen, Germania.

Ogni Classic Defender V8 di Works Bespoke è il prodotto di centinaia di ore di lavoro scrupoloso dei nostri esperti tecnici Land Rover Classic. Ogni esemplare, acquistato dal nostro team di specialisti, proviene da veicoli donatori originariamente prodotti tra il 2012 e il 2016, prima di essere completamente rielaborato da zero fino ai minimi dettagli, riprogettato e aggiornato, in modo che i clienti possano essere sicuri della longevità, della resistenza e della qualità del veicolo.

Combinando lusso, capacità e usabilità moderna, la Classic Defender V8 è equipaggiata con un autentico motore Land Rover V8 a benzina 5,0 litri da 405 CV che dona a questi veicoli esclusivi la potenza di un V8 e l’autenticità di una Classic Defender.

Come sulle Land Rover Classic Islay Edition e Trophy, il V8 è abbinato a una trasmissione automatica ZF a otto rapporti per prestazioni senza sforzo, sostenute dalla speciale taratura delle sospensioni, sviluppata in Land Rover per una tenuta di strada e un comfort di guida ottimali. “Con Works Bespoke stiamo dando ai clienti l’opportunità di creare la loro perfetta Classic Defender V8, un veicolo che si adatta esattamente al loro stile di vita. Ogni veicolo è realizzato con amore, con la creatività quale unico limite, perchè si tratta di personalizzare ogni vettura secondo le specifiche desiderate dal proprietario. Dall’inizio alla fine, ai clienti di Works Bespoke verrà offerta un’esperienza unica, creando la loro Defender V8 classic” ha dichiarato Paul Barritt, Direttore di Land Rover Classic. Classic Defender V8 by Works Bespoke è disponibile negli iconici design 90 e 110, con prezzi a partire da 190.000 sterline, più l’applicazione tasse locali. La Classic Defender V8 di Works Bespoke ha appena debuttato al Goodwood Revival.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).