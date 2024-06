De Sanctis “Da Tg Poste concorso per nuovi talenti dell’informazione”

ROMA (ITALPRESS) - Scoprire e lanciare giovani talenti del giornalismo capaci di sperimentare linguaggi nuovi per raccontare l’attualità con uno sguardo originale sul presente e sul futuro. È l’obiettivo del Premio giornalistico “TG Poste”, alla sua prima edizione, rivolto agli studenti delle scuole di giornalismo, professionisti e pubblicisti under 30. Ne ha parlato Federica De Sanctis, responsabile Media Relations di Poste Italiane e direttore del Tg Poste, in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl