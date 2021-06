De Meo (Fi) “Fiducia per inversione tendenza nuova presidenza Usa”

"Patto transatlantico necessario per affrontare le sfide del futuro". Lo ha detto Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia, a proposito del vertice UE-USA, esprimendo fiducia per il dialogo ritrovato e per il cambio di rotta rispetto all'approccio della precedente amministrazione americana. alp/mgg/mrv