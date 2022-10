De Magistris “Ora Meloni deve dimostrare le sue qualità”

"Abbiamo un'idea della necessità di una sinistra vera che sia costituzionalmente orientata, pacifista e ambientalista. Possibili affinità con Conte". A dirlo il leader di Unione Popolare, Luigi De Magistris, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'Agenzia Italpress. "Il fatto che per la prima volta ci sia una donna premier va dato come merito". fsc/gsl