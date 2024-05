De Luca “Taglio della decontribuzione è l’attacco più pesante al Sud”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Questo è l'attacco più pesante al Sud se va avanti questa cosa. La decontribuzione era una misura strutturale e generale, non distingueva le categorie, i giovani, gli anziani, le donne, valeva per tutti gli assunti del Sud. Questa sì che era una misura strutturale, quindi dal mio punto di vista bisogna fare una trattativa con l'Europa per renderla permanente questa misura, non per eliminarla, se no veramente qui non c'è nessun motivo per venire ad investire per un imprenditore”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti alla Stazione Marittima di Napoli a margine del convegno “Trasporto pubblico locale e autonomia differenziata”. “Guardate l'esperienza della Zes, si è fermato tutto - aggiunge il governatore -. Quello che si è messo in movimento sono le Zone logistiche semplificate, che sono previste per il nord. Quelle vanno avanti” ricorda De Luca che replica alle dichiarazioni del ministro Fitto sulla possibilità di aprire una negoziazione con l'Unione Europea per capire se si può applicare la “Decontribuzione Sud” in una maniera diversa. xc9/vbo