NAPOLI (ITALPRESS) – “Ordinanza sulle mascherine? Credo di sì, facciamo un’ordinanza forse stamattina o domani, vediamo. Per essere chiari: in Campania rimane obbligatorio l’uso della mascherina per i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine, quelli che servono ai tavoli”. Lo annuncia il presidente della Campania Vincenzo De Luca che parla a margine della presentazione delle imprese culturali e creative della Regione svelate questa mattina nell’auditorium del Museo Mann di Napoli. “Mi pare doveroso avere la mascherina come elemento di prudenza per chi sta in ristorante o in cucina e va a servire al tavolo. E’ davvero irresponsabile avere il cameriere che non porta la mascherina. Basta uno starnuto per avere una diffusione di contagio – afferma il governatore -. Dobbiamo stare attenti sia per le varianti conosciute sia per le varianti che stanno emergendo che sono non sensibili ai vaccini attuali. Dobbiamo fare attenzione per evitare che tra settembre e ottobre cominciamo a riavere il problema. Dobbiamo stringere i denti, essere prudenti in attesa di una sorta di vaccino tipo quello antinfluenzale”.

E’ in arrivo dunque l’ordinanza della Campania: De Luca comunica che la mascherina sarà obbligatoria anche nei negozi e nei supermercati. “Per quel che mi riguarda è obbligatoria sempre, stiamo scherzando? Diciamolo soprattutto ai ragazzi che possono avere la sensazione di essere poco moderni. Mettete la mascherina, anche quando passeggiate sul lungomare. Ovviamente se state da soli con una ragazza togliete la mascherina, ma nei luoghi di assembramento manteniamo la mascherina, un piccolo sacrificio per un grande risultato”, chiosa il presidente della Campania.

(ITALPRESS).

