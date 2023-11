De Luca “La Campania va avanti, non chiuderemo nessuna scuola”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Per quello che ci riguarda andremo avanti comunque sul piano della Regione, quindi noi non tagliamo nulla e non chiuderemo nessuna scuola”. Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca parlando di dimensionamento scolastico a pochi giorni dalla pronuncia in materia della Corte Costituzionale che ha respinto i ricorsi presentati da Puglia, Emilia Romagna e Toscana. “Innanzitutto - spiega De Luca - vediamo quale sarà la risposta sul nostro ricorso che ha anche contenuti diversi rispetto ai ricorsi di altre regioni che non sono stati accolti. Poi - prosegue - se il Governo vuole andare avanti lo faccia: vediamo se avrà il coraggio di chiudere scuole nel momento in cui fanno le passeggiate propagandistiche a Caivano per dire che dobbiamo creare un processo di socializzazione per i ragazzi, per le giovani generazioni. Se se la sentono di fare contemporaneamente le passeggiate propagandistiche e la chiusura delle scuole lo facciamo. Noi abbiamo fatto altre scelte, non chiuderemo nulla” conclude. xc9/pc/gsl