NAPOLI (ITALPRESS) – La Campania distribuirà tessere di “avvenuta vaccinazione”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. Durante il suo intervento il governatore ha anche mostrato un facsimile della card, dotata di chip, che sarà consegnata ai vaccinati dopo la somministrazione della seconda dose del farmaco. “Ci auguriamo che nel giro di pochi mesi i cittadini possano esibire questa tessera per andare al cinema o al ristorante in una situazione di maggiore sicurezza – spiega De Luca -. Speriamo che questa iniziativa possa essere un bell’incentivo che renda le persone più disponibili a farsi il vaccino”.

(ITALPRESS).