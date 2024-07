ROMA (ITALPRESS) – Per la finale di Euro2024 il ct della Spagna, Luis de la Fuente, si aspetta “un grande spettacolo”. Avversario di turno, dopo il successo di ieri sera contro l’Olanda, sarà l’Inghilterra. “C’è eccitazione all’idea di affrontare un avversario così importante, che vanta diversi grandi giocatori. Sono due squadre in ottima forma e tutto lascia pensare che sarà un grande spettacolo per gli spettatori il match di domenica. Abbiamo stili abbastanza diversi: l’Inghilterra è una squadra fisica con giocatori a cui piacciono gli spazi”, ha detto ancora de a Fuente.

“Cercheremo di imporre il nostro stile di calcio e di mantenere il possesso della palla ma abbiamo anche la possibilità di giocare in contropiede. In una finale entrano in gioco tanti aspetti: il non sbagliare, la sensazione di sapere che ci sono pochi margini di errore, il non voler perdere e il voler vincere”, ha concluso il ct spagnolo.

– foto Ipa Agency –

