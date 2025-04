Dazi, Gori “Risposta Ue a Trump è adeguata, c’è spazio per dialogo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La risposta della Commissione europea è adeguata, esprime fermezza ma contiene anche una gradualità di risposta, lasciando così spazio per dialogare e trattare e riuscire a ridurre l'impatto dei dazi che Trump ha distribuito in modo irrazionale sulla base di un'opinione priva di significato e calcoli che producono danni estesi". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Partito democratico, Giorgio Gori, dopo l'adozione da parte della Commissione europea delle contromisure per rispondere ai dazi applicati all'import Ue dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "La dimensione di ciò che è stato stabilito e la gradualità esprimono la volontà di dialogare", ha aggiunto Gori. xf4/mca2/mgg