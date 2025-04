Dazi, dopo la frenata di Trump l’Europa apre al negoziato

ROMA (ITALPRESS) - Niente guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa, almeno per 90 giorni. Il presidente degli Usa Donald Trump ha annunciato sul social network Truth una pausa immediata di tre mesi sui dazi aggiuntivi che aveva annunciato nei giorni scorsi, tranne che per la Cina. Trump ha spiegato che 75 Paesi hanno chiesto di aprire un negoziato sul tema, da qui la decisione di una pausa di 90 giorni, con una tariffa doganale reciproca sostanzialmente ridotta al 10% durante questo periodo. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha preso atto dell’annuncio statunitense, e su X ha spiegato che l’Unione intende dare una possibilità ai negoziati. La Commissione continuerà a lavorare sulle contromisure, che hanno ottenuto un forte sostegno dagli Stati membri, ma le sospenderà per 90 giorni. Von der Leyen ha chiarito che tutte le opzioni rimangono sul tavolo, e che se i negoziati non saranno soddisfacenti, le contromisure europee entreranno in vigore. /gtr