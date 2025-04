Dazi, Castelli “Serve piano nazionale a tutela delle imprese”

ROMA (ITALPRESS) - "Vengono i brividi a sentire il vicepremier Salvini sostenere che questi dazi saranno un'opportunità di crescita per le nostre aziende. Lo dica alle centinaia di imprese che ora rischiano la crisi. Ci rivolgiamo alla premier Meloni che stamane ha ribadito che la strada maestra è sicuramente lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale, Chiediamo al Governo un intervento che miri a costruire un 'piano nazionale' a sostegno di quella parte del Paese che ora dovrà iniziare a produrre ciò che non potrà più acquistare dagli Usa". Così Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, a margine di un evento a Montecitorio. (Fonte video: Ufficio stampa Sud chiama Nord) sat/ads/mca3