ROMA (ITALPRESS) – A darsi battaglia per la conquista del 69° David di Donatello per il Miglior film saranno “C’è ancora domani di Paola Cortellesi, “Il Sol dell’Avvenire” di Nanni Moretti, “Io capitano” di Matteo Garrone, “La Chimera” di Alice Rohrwacher e “Rapito” di Marco Bellocchio. La statuetta, insieme a tutte quelle per le altre categorie saranno consegnate nella cerimonia che andrà in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai1 condotta da Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e con la partecipazione di Fabrizio Biggio. Per le candidature vanno segnalate le 19 a “C’è ancora domani”, 15 a “Io capitano”, 11 a “Rapito”, 7 a “Il Sol dell’Avvenire”, 5 ad “Adagio” e a “Palazzina Laf” e 4 a “L’ultima notte di Amore”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

