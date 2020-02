Dopo il successo delle ultime quattro stagioni, Figc e Danone insieme anche quest’anno per la quinta edizione della Danone Nations Cup, il Torneo Under 12 riservato esclusivamente alle formazioni femminili attraverso un format innovativo che sta dando un grande contributo al progetto di sviluppo del calcio femminile in Italia definito dalla Federcalcio. Ai nastri di partenza, dopo l’apertura delle iscrizioni delle scorse settimane, 95 formazioni, tra le quali spiccano 52 società professionistiche di Serie A, B e Lega Pro, che hanno allestito una formazione Under 12 femminile in base a quanto previsto dal sistema delle Licenze Nazionali. Il torneo, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, e che inizierà nel mese di marzo con le Fasi Regionali, si svilupperà, come per le scorse edizioni, attraverso le successive Fasi Interregionali in programma nel mese di maggio e la Fase Nazionale in programma il 13 e 14 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Tirrenia in occasione del Grassroots Festival. Risultati, calendari e classifiche saranno disponibili sul sito www.u12femminile.it. Le vioncitrici delle prime quattro edizioni sono Roma (2016), Juventus (2017), Inter (2018) e Napoli (2019).

(ITALPRESS).