Danone, con “Zero al cubo” l’obiettivo è la lotta agli sprechi

La salute delle persone e quella del pianeta vanno nella stessa direzione. Più mangiamo sano più aiutiamo il pianeta. E’ il principio ispiratore di Zero al cubo, il progetto attraverso il quale Danone vuole raggiungere l’obiettivo di zero sprechi, zero plastiche e zero emissioni in natura. Un impegno su più fronti confermato dal presidente e amministratore delegato di Danone, Fabrizio Gavelli. bla/abr/red