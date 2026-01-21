Danni nel Catanese per maltempo, immagini dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

CATANIA (ITALPRESS) - I Vigili del Fuoco hanno effettuato una ricognizione aerea con elicottero sull'intero territorio della provincia di Catania, a seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno interessato l'area nelle ultime ore. L'attività di verifica dall'alto ha consentito di monitorare le zone maggiormente colpite dal maltempo, con particolare attenzione a corsi d'acqua, aree rurali, infrastrutture viarie e centri abitati potenzialmente esposti a criticità. Le immagini e i dati raccolti saranno utilizzati per una valutazione più accurata dei danni e per supportare il coordinamento degli interventi di soccorso e messa in sicurezza. Le squadre dei Vigili del Fuoco, fanno sapere dal Comando provinciale, restano operative sul territorio per fronteggiare le emergenze segnalate e garantire assistenza alla popolazione. L'evolversi della situazione è costantemente monitorato in raccordo con le autorità competenti. vbo/mca3 (fonte video: Vigili del Fuoco)