CAGLIARI (ITALPRESS) – Danilo Fadda è da oggi il nuovo segretario generale del Consiglio regionale. Ad annunciarlo è stato questa mattina in apertura di seduta il presidente del Consiglio Piero Comandini. Il nuovo segretario generale è stato nominato nei giorni scorsi dall’Ufficio di Presidenza. Fadda, 50 anni, laureato in giurisprudenza presso l’università di Cagliari, è stato assunto in Consiglio regionale il primo febbraio 2008. Dal 2020 ha ricoperto il ruolo di capo servizio amministrazione. Dal 2016 al 2019 è stato assessore al personale e agli Affari generali del Comune di Cagliari.

foto: ufficio stampa Consiglio regionale

(ITALPRESS).