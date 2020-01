DANIELE GAROZZO SECONDO A PARIGI

Daniele Garozzo conclude al secondo posto il Challenge International de Paris 2020, la grande classica del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile.

La tappa di Parigi si rivela “stregata” per l’olimpionico azzurro che, così come accaduto nel 2015 e nel 2018, giunge sulla pedana della finale ma deve accontentarsi del secondo gradino del podio.

A fermare Daniele Garozzo in finale nell’edizione 2020 è stato il 20enne portacolori degli Stati Uniti, Nick Itkin che si impone dinanzi al pubblico francese col punteggio di 15-9. Il campione olimpico di Rio2016 era giunto in finale dopo aver superato per 15-11 il russo Alexey Cheremisinov nell’assalto di semifinale, a cui era appodato dopo aver sconfitto ai quarti 15-6 il francese Maxime Pauty. Daniele Garozzo aveva iniziato il suo percorso di gara con il successo per 15-6 sul polacco Andrzej Rzadkowski, proseguendo poi vincendo 15-8 il derby azzurro del turno dei 32 contro Edoardo Luperi.

Agli ottavi era poi giunta la vittoria per 15-13 l’egiziano Alaaeldin Abouelkassem.

Non hanno superato gli ottavi di finale invece Tommaso Marini, sconfitto 15-12 dal russo Anton Borodachev, Andrea Cassarà, superato 15-6 dal padrone di casa, il francese Erwan Le Pechoux, ed Alessio Foconi, battuto 15-11 dal ceco Alexander Choupenitch.

Erano invece usciti di scena nel turno dei 64 sia Giorgio Avola, sconfitto 15-8 dal sudcoreano Heo Jun e sia Francesco Ingargiola, eliminato per mano del giapponese Kenta Suzumura per 15-13.

Si era conclusa ieri la gara individuale per Damiano Rosatelli, Davide Filippi, Guillaume Bianchi, Lorenzo Nista ed Alessandro Paroli. Domani è in programma la gara a squadre. Il CT Andrea Cipressa si affiderà al collaudato quartetto azzurro composto da Andrea Cassarà, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Giorgio Avola. L’obiettivo è quello di conquistare punti importanti per conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo2020.

