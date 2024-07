BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – In vista della finale di Euro2024 contro l’Inghilterra, in programma domenica sera a Berlino, lo spagnolo Dani Olmo, fra i migliori giocatori del torneo, con tre gol e due assist all’attivo, non vuole distrazioni e non pensa a cambiamenti nel team iberico. “Le cose stanno funzionando. Perchè cambiare? Abbiamo uno stile unico, che sta dando i suoi frutti, ed è un nostro punto di forza. All’interno di questo schema si cerca sempre, poi, di trovare nuovi dettagli, che l’allenatore potrebbe suggerire in questi giorni. La filosofia generale di certo non cambierà”, ha detto lo spagnolo.

“Il titolo di cannoniere? Non mi interessa. Non importa se segno io o, magari, Unai Simon (il portiere, ndr.). La cosa importante domenica è e resta vincere. Non ho idea di quanti tifosi ci saranno da una parte e dell’altra. Finchè i nostri fan saranno al nostro fianco, con il grande supporto visto finora, andrà bene”, ha aggiunto Dani Olmo.

Per accedere alla finale le “Furie Rosse” hanno piegato prima i padroni di casa della Germania e poi la Francia. “Non è stato un percorso facile ma per vincere gli Europei devi battere pe forza i migliori. Superare la Germania in casa loro è stato un grande risultato, così come lo sarebbe sconfiggere in finale l’Inghilterra. Ripeto, noi scendiamo sempre in campo con la stessa idea, ovvero fare il nostro gioco e vincere”, ha concluso lo spagnolo.

