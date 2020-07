ROMA (ITALPRESS) – Arriva “Dammi la mano”, la mostra fotografica virtuale organizzata da Europa Donna Italia, il movimento nazionale nato nel 1994 a tutela dei diritti delle donne nella prevenzione e nella cura del tumore al seno, con il contributo non condizionante di Lilly Italia. Visitabile virtualmente dal 7 luglio al 31 dicembre 2020 sui canali proprietari di Europa Donna Italia, la mostra si pone l’obiettivo di valorizzare e sostenere i caregiver, evidenziando il ruolo fondamentale che svolgono nell’accompagnare la paziente con tumore al seno nella scelta dei luoghi di cura e nell’adesione alle terapie. Le immagini oggetto della mostra, che si susseguiranno sulla base della colonna sonora versione strumentale de “La Cura” di Franco Battiato, sono state scelte per creare un racconto che illustri le esperienze e le dinamiche proprie del rapporto profondamente affettivo tra i caregiver e le pazienti. Durante la visione, grazie al Teatro Franco Parenti gli attori Lella Costa e Gigio Alberti, in qualità di voci narranti, commentano le testimonianze originali di chi ha vissuto questa scelta non voluta per stare a fianco della propria persona cara. “Attraverso questo progetto abbiamo voluto dare ai caregiver l’attenzione che meritano e mettere in risalto le loro esperienze fatte di cura, attenzione, amore e sostegno verso chi sta lottando con tutte le proprie forze contro il tumore al seno”, dichiara Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia. “Le immagini della mostra pongono l’accento sul sostegno del caregiver alla donna nell’adesione alle terapie ma anche nella scelta dei luoghi di cura che, per il tumore al seno, sono i centri di senologia multidisciplinari – in Italia ormai più di 180 – dove la sopravvivenza è maggiore del 18% rispetto agli ospedali generici”, conclude.

(ITALPRESS).