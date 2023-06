MILANO (ITALPRESS) – Chissà se un giorno gli intitoleranno uno

stadio come quel Santiago Bernabeu al quale amava paragonarsi, di

sicuro la morte di Silvio Berlusconi lascia nel mondo del calcio

un vuoto incolmabile: pochi al mondo possono vantare una bacheca

come quella messa su in oltre 30 anni dall’ex presidente del

Milan. Un’avventura, quella rossonera, iniziata con quel passaggio

di consegne con Giuseppe “Giussy” Farina che sapeva tanto di

salvezza per il Milan. L’imprenditore di Arcore, re delle

televisioni private, prese per i capelli uno dei club più

importanti al mondo, che in quel lontano 20 febbraio del 1986 era

sull’orlo del fallimento. Un gesto dovuto, pensano alcuni, viste

le origini milanesi della famiglia Berlusconi, non un atto ovvio,

anche se tutta l’operazione costò “solamente” 6 miliardi delle

vecchie lire. Gianni Nardi fu l’ultimo uomo della vecchia gestione

che rimase presente anche nella nuova era, per il resto tutto

cambiò. Una vera e propria rivoluzione. Silvio Berlusconi non ha

infatti mai amato le mezze misure e ha sempre puntato al massimo,

per ottenere anche il minimo successo. Ci stava riuscendo a

livello imprenditoriale, tra poco avrebbe fatto altrettanto nel

calcio e poi anche nella politica.

Il suo ingresso nel mondo del pallone fu un terremoto,

presentandosi ai potenti a modo suo: prese Donadoni all’Atalanta,

strappandolo di fatto alla grande Juventus di Gianni Agnelli. Un

buon biglietto da visita, che fu seguito poi da altre operazioni

di mercato rivelatesi sensazionali, come Gullit, Van Basten e

Ancelotti. La presentazione ai tifosi in quell’estate del 1986 fu

altrettanto originale, e poteva far intuire bene il tipo di

personaggio con cui si aveva a che fare: il 18 luglio si presentò

con tutta la rosa dei giocatori all’Arena di Milano, atterrando

con degli elicotteri, accompagnati dalle note della Cavalcata

delle Valchirie. Un atto di supponenza e presunzione per i vecchi

soloni del calcio italiano, che non avrebbero mai immaginato a

quale epopea avrebbero assistito da lì a poco. Allo sconosciuto

allenatore, Arrigo Sacchi da Fusignano, fu dato un preciso diktat: in tempi brevi essere primi in Italia, in Europa e nel Mondo. Fu proprio così. Scudetto nel 1988, Coppa dei Campioni nel 1989 e 1990, accompagnate da altrettanti Coppe Intercontinentali. In pochi anni il mondo conobbe il Milan di Sacchi, e se ne innamorò per sempre. Un calcio totale mai visto in Italia, destinato a fare la storia di questo sport. Silvio Berlusconi ha avuto il merito di saper dare continuità ai successi anche con uomini diversi.

L’importante è sempre la maglia, l’unico elemento eterno in una

società, non come gli interpreti, destinati a variare. Le vittorie rimasero a tinte rossonere anche senza Sacchi e Van Basten. Fabio

Capello, altra geniale intuizione di Berlusconi, e Carlo

Ancelotti, profondo conoscitore del mondo Milan, imbottirono la

bacheca di altri successi: 8 scudetti, 5 Champions League, 3

Mondiali per Club e molto altro ancora, per un totale di 29 trofei

in 31 anni, l’ultimo dei quali quella Supercoppa Italiana vinta a

Doha nel dicembre 2016 con Montella, quando l’era Berlusconi aveva

da tempo intrapreso il viale del tramonto. Uno dei presidenti più

vincenti della storia, grazie a tanti altri protagonisti come

Maldini, Baresi, Nesta, Weah, Shevchenko, Pirlo, Baggio,

Savicevic, Kakà, Ibrahimovic, che a loro volta saranno grati in

eterno a un personaggio discutibile, ma pur sempre geniale. Pagine

di storia che hanno conosciuto anche le sconfitte: dalla notte di

Marsiglia all’incubo di Istanbul, non c’è felicità e successo

senza passare dalla sofferenza. La stessa che ha provato quando,

dopo diverse stagioni avare di gioie e vittorie, ha accettato di

cedere ai cinesi purchè riportassero il club rossonero dove

meritava.

Con la morte del cuore aveva fatto un passo indietro, per il bene

del suo grande amore chiamato Milan. Ma il richiamo del calcio era

così forte che, a un anno da quella dolorosa separazione, aveva

deciso di rituffarsi in una nuova avventura assieme all’amico

Galliani. E così, nel settembre 2018, rileva il Monza in serie C,

con l’obiettivo di portarlo per la prima volta nel massimo

campionato a sfidare il “suo” Milan. Missione compiuta nel giro di

quattro stagioni, con i brianzoli che passano dalla C alla A,

diventando una delle sorprese del torneo anche grazie alla

promozione in panchina di Raffaele Palladino, ennesima intuizione

di un fine intenditore di calcio come Silvio Berlusconi.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]