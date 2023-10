Dall’ecografia informazioni sempre più accurate

MILANO (ITALPRESS) - L'ecografia è un esame che utilizza degli ultrasuoni, onde sonore ad alta frequenza e bassa potenza. Per questo, si tratta di un'indagine innocua, che non presenta controindicazioni, che si esegue con sonde appoggiate sulla superficie corporea, cosparsa da un gel acquoso salino. Le sonde emettono ultrasuoni e ricevono echi, che vengono elaborati per ricavare un'immagine interpretabile della parte del corpo che si vuole indagare. E' sempre più utilizzata in medicina e rappresenta, insieme alla visita, il primo passo nel percorso diagnostico e clinico del paziente. Ne parla in un'intervista a Marco Klinger per il format tv Medicina Top dell'agenzia Italpress Emanuele Fedriga, radiologo ecografista della Casa Di Cura “La Madonnina” e del Centro Diagnostico Italiano CDI. sat/gsl