Dalle politiche sui visti alle persone: Chongqing diventa casa per espatriati

Le politiche sui visti ottimizzate della Cina hanno dato risultati nel 2025, con il Paese che ha accolto quasi 30,1 milioni di ingressi senza visto - un balzo del 49,5% rispetto all'anno precedente. Nella Cina sud-occidentale, Chongqing sta registrando arrivi a livelli record, mentre la vita per gli stranieri diventa più accessibile che mai. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)