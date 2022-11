NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Inarrestabile Luka Doncic. La stella dei Mavericks si ripete e, nel successo casalingo per 103-100 su Utah, mette a referto 33 punti e 11 assist (5 i rimbalzi), superando quota 30 per il settimo match consecutivo, ovvero quelli giocati da inizio stagione. Roba che non si vedeva dal 1962, dai tempi di Wilton Norman Chamberlain. Dallas manda in doppia cifra anche Spencer Dinwiddie (20 punti), mentre dalla panchina arriva la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi di Christian Wood. I Jazz, ancora privi di Simone Fontecchio (protocollo Covid), incassano la terza sconfitta stagionale nonostante i 22 punti di Clarkson, i 19 di Sexton (dalla panchina), i 15 di Vanderbilt, i 14 di Markkanen e gli 11 di Conley.

Secondo successo in 7 gare per i Lakers, anche se la vittoria contro New Orleans arriva all’overtime (120-117). Oltre ai 28 punti di Walker IV, decisive le doppie doppie di LeBron James (20 punti e 10 rimbalzi, oltre a 8 assist), Anthony Davis (20 punti e 16 rimbalzi) e Brown Jr (15 punti e 10 rimbalzi), mentre dalla panchina ne fanno 13 Westbrook (9 assist e 7 rimbalzi) e 11 Ryan.

Per i Pelicans sono 27 i punti di Zion Williamson (7 gli assist, 5 i rimbalzi) si ferma a 22 McCollum (9 rimbalzi e 8 assist).

In tutto 11 le gare disputate nella notte Nba. Vittorie per Wizards (121-111 su Philadelphia con 30 punti e 9 rimbalzi per Porzingis), Cavaliers (114-113 sui Celtics con 29 punti per Garland), Heat (110-107 sui Kings con 26 punti e 12 rimbalzi per Herro), Hawks (112-99 sui Knicks con 36 punti e 9 assist per Murray), Bulls (106-88 sugli Hornets con 17 punti e 8 rimbalzi per Green), Clippers (109-101 sui Rockets con 21 punti e 10 rimbalzi per Morris Sr), Bucks (116-91 sui Pistons con 32 punti e 12 rimbalzi per Antetokounmpo), Raptors (143-100 contro gli Spurs con 22 punti, 11 assist e 10 rimbalzi per Siakam) e Grizzlies (111-106 su Portland con 29 punti per Bane).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

