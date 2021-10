Dal voto tedesco un quadro frammentato, l’UE alla finestra

Per la prima volta nel Dopoguerra i due maggiori partiti tedeschi, i Cristianodemocratici e i Socialdemocratici, sono sotto il 30 per cento. Dalle elezioni politiche del dopo-Merkel è emerso un quadro di grande frammentazione, che rischia di tenere nell’incertezza per tante settimane non solo il quadro politico tedesco, ma anche quello europeo. sat/gtr