LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Papa Francesco ha inviato un messaggio in occasione della partita tra la squadra di re Carlo (King’s XI) e il team vaticano di cricket che si è giocata, oggi pomeriggio, nello splendido scenario del castello di Windsor. Per la cronaca, vittoria di misura per la squadra reale inglese 99-98 all’ultimo Over. “Sua Santità – si legge nel messaggio indirizzato dal Papa al cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, e letto, prima della partita, da padre Eamonn O’Higgins, direttore del Team vaticano di cricket che fa parte di Athletica Vaticana -confida che questo gioioso evento sportivo costruirà ponti di solidarietà fraterna, promuoverà l’unità dei cristiani e promuoverà generose iniziative di beneficenza al servizio dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi”. Con questo match si è concluso il decimo Light of Faith Tour del team vaticano di cricket, iniziato il 28 giugno. Le altre partite sono state giocate con la Nazionale inglese seniores e con la St. Mary’s University. Venerdì 5 il rientro a Roma.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]