ROMA (ITALPRESS) – Un inno all’autodeterminazione che racconta la vita, le aspirazioni e i talenti di persone con disabilità: “Più di quanto immagini” è il brano nato da un progetto sperimentale di inclusione e accoglienza che usa la musica come linguaggio universale. “Ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga per l’attenzione che dà al tema della disabilità e dell’indipendenza” ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli “un percorso importante sulla costruzione di una risposta non si può dare da soli, solo unendo le forze si può creare qualcosa. C’è voglia di migliorarsi soprattutto in un momento in cui è iniziato il cambiamento, per dare risposte che non siano solo legate alle cure e all’assistenza, ognuno di noi ha il diritto di essere felice”. La ministra Locatelli ha spiegato che “questo è un momento davvero importante perchè io credo che bisogna trovare spazio per la cura, per l’assistenza ma anche per la dimensione della vita sociale, relazionale, affettiva e soprattutto dare spazio anche alle scelte, al diritto di avere delle preferenze, al diritto di tutti di essere felici. Tutte queste attività: la musica, l’arte, la cultura, lo spettacolo, possono anche rappresentare i talenti e le competenze di tante persone, dobbiamo dare spazio anche a questo”.

La canzone è frutto di un laboratorio di scrittura creativa e musica partito nel 2023 che ha coinvolto un gruppo di persone con disabilità. Le parole, frutto di questo lavoro di gruppo, sono state poi messe in musica da professionisti. In un messaggio il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ha sottolineato: “opere come la vostra rendono giustizia alle tante persone, comunità associazioni, che come Laluna affrontano nel silenzio, senza clamori e ostentazione un impegno quotidiano a favore dell’altro. Il Friuli Venezia Giulia, fortunatamente, vanta un terzo settore molto attivo e capillare sul territorio, un senso della solidarietà radicato negli individui e nelle loro aggregazioni. E’ un seme che viene da lontano, dalle difficoltà di fronte alle quali le nostre genti si sono sempre espresse con forza d’animo è un seme che va coltivato e poi lo state facendo al meglio”.

Con questo progetto originale si vuole affermare che ognuno di noi ha il diritto e la capacità di costruire il proprio futuro, in una parola libertà. Disponibile dal 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, questo progetto musicale, realizzato da Laluna Impresa Sociale e L’Arte della Musica, è un invito a riconoscere e valorizzare il ruolo attivo delle persone con disabilità nella società.

Il brano è stato registrata nello studio di Andrea Rigonat “Il motore dell’Auto” a Fiumicello (scelto anche dalla nota cantante Elisa) per poi essere pubblicata su due delle principali piattaforme di streaming al mondo, YouTube e Spotify.

