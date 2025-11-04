Dal 7 al 9 novembre la stagione di prosa del Teatro Toniolo porta in scena “Frida”

VENEZIA (ITALPRESS) – Da venerdì 7 a domenica 9 novembre la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven Circuito Multidiscilplinare Regionale, porta in scena “Frida” di Eva Duda Dance Company. Frida è un lavoro sulla vita e l’arte della pittrice messicana Frida Kahlo e trasporta il pubblico in un viaggio esotico verso un mondo onirico in cui musica, arti visive e danza si uniscono insieme.

Come in un tour guidato, la danza e le immagini delle opere mostrano la bellezza e le sfide della vita di Frida, donna e artista unica nel suo tempo ed esprimono l’appassionata natura della sua vita interiore. Mostrano un mondo interiore e una cultura profonda, creano un’atmosfera festosa e descrivono in pochi rimarcabili momenti la sua vita personale. Quello che viene mostrato non è la vita di Frida Kahlo, ma una visione teatrale di un mondo sensibile e pieno di colore, ispirato al percorso di vita dell’artista.

Frida è un’artista conosciuta in tutto il mondo, e questo lavoro permette, per chi la ama, di vedere la sua arte e la sua vita in una nuova prospettiva. Molti sono stati ispirati dal suo lavoro, dalle sue battaglie per un equo trattamento, dalle sue visioni e dalla sua tenacia. Lo spettacolo, con un punto di vista contemporaneo, ci immerge nel Messico profondo, nella terra natale di Frida, con le sue sorprese e rivelazioni, mettendo una veste nuova alle emozioni e passioni che segnarono la sua vita.

