MILANO (ITALPRESS) – In occasione dei 25 anni della sua nascita, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca organizza una mostra per raccontare a studentesse e studenti del nostro ateneo e alla cittadinanza che cosa è stata e cosa ha rappresentato nel tempo l’area dove ora sorge l’ateneo, quali ne erano i caratteri e i valori che ora, in un contesto radicalmente mutato, continuano a essere fonte di ispirazione. L’esposizione si sviluppa lungo tre direttrici: una selezione di 40 fotografie in bianco e nero racconta visivamente la metamorfosi dell’area da fabbrica delle cose a fabbrica delle idee, una cronaca di questa stessa storia affidata a una scelta di articoli apparsi sulle pagine dei quotidiani, un collage fotografico dei volti che attraverso lezioni, seminari e incontri hanno contribuito a costruire la storia dell’ateneo.

Il vernissage, aperto dai saluti istituzionali della rettrice, Giovanna Iannantuoni, si terrà lunedì 6 novembre alle ore 17.30. A seguire, vi sarà una visita guidata alla mostra, condotta da Luca Mocarelli, Franca Zuccoli (Università di Milano-Bicocca) e Giorgio Bigatti (Fondazione Isec). A chiudere l’inaugurazione, un aperitivo e un brindisi. La mostra sarà liberamente visitabile fino a luglio 2024 negli orari di apertura dell’edificio: dal lunedì al venerdì (8 alle 20) e il sabato (8 alle 14). Sono già previsti due appuntamenti speciali, dedicati alla comunità accademica e a tutta la cittadinanza: Venerdì 15 dicembre 2023 (ore 17-18) Visita guidata della Mostra a cura dei professori Luca Mocarelli e Giorgio Bigatti. Venerdì 17 novembre 2023 (ore 12.30-13.30) Visita guidata alla Fondazione Pirelli.

