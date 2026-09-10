Dal 6 novembre a Roma al via la mostra “Eur – Una storia lunga 90 anni”

ROMA (ITALPRESS) – Dal 6 novembre 2026 al 7 febbraio 2027 il Palazzo Uffici dell’EUR, capolavoro dell’architettura razionalista e prima opera permanente ad essere completata nel vasto progetto dell’Esposizione Universale di Roma, ospita la mostra EUR – una storia lunga 90 anni, un grande progetto espositivo che racconta la storia di uno dei quartieri più emblematici e rappresentativi dell’architettura e dell’urbanistica del Novecento. Promossa e co-prodotta da EUR Spa che la ospita negli spazi di Palazzo Uffici, in occasione dei 90 anni dalla fondazione dell’EUR, curata da Alessandro Nicosia e Marco Pizzo, organizzata e prodotta da COR – Creare Organizzare Realizzare, la mostra fa parte delle iniziative promosse da EUR Spa e si avvale dei patrocini e del supporto di Ministero della Cultura, Archivio Centrale di Stato, Roma Capitale, Regione Lazio, Confindustria, Unindustria, Istituto Luce Cinecittà, Almaviva Group, Camera di Commercio di Roma, Banca del Fucino, Enpaia e Palombini. L’esposizione, realizzata in occasione dei 90 anni dalla fondazione dell’Ente Esposizione Universale di Roma, istituito nel dicembre 1936, ripercorre la nascita dell’EUR, le trasformazioni che ne hanno segnato la storia e le figure che hanno contribuito alla sua realizzazione e alla sua odierna identità. Attraverso fotografie, documenti storici, progetti, bozzetti, materiali d’archivio, filmati d’epoca ed installazioni immersive, la mostra racconta la nascita di un quartiere unico ed esemplare nella storia di Roma: l’EUR.

– foto Eur spa –

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