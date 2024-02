MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo della seconda edizione di TRUE PUGLIA a ottobre 2023, durante il quale oltre 60 buyers dei viaggi di lusso – provenienti da Stati Uniti, Canada, America Latina ed Europa Continentale hanno incontrato i professionisti del mondo dell’ospitalità pugliese, vissuto il comfort e i sevizi degli hotels, goduto di esperienze autentiche create ad hoc per loro e siglato contratti commerciali con le strutture affiliate, nasce Road to True Puglia.

L’evento internazionale, presentato alla BIT nello Stand Puglia, si svolgerà dal 4 al 8 Marzo 2024 all’interno dell’iconico Fasano Hotel ITAIM di Sao Paulo. Questa attività di promozione si realizzerà con il supporto e patrocinio della Regione Puglia – Assessorato al Turismo attraverso l’Agenzia Pugliapromozione, in collaborazione con BeeThere (importante sales representative di marchi dell’ospitalità in Brasile) e Benarrivati (tour operator che da anni è leader nel mercato brasiliano di lusso). Parteciperanno 20 aziende dell’ospitalità Pugliese che incontreranno per la prima volta 100 travel buyers Brasiliani in modalità 1-to-1, con una giornata intera che sarà dedicata alle presentazioni all’interno delle agenzie più prestigiose di San Paolo del Brasile.

“Il grande ritorno dei turisti internazionali traina i risultati record del 2023 che vedono la Puglia superare le 16 milioni di presenze, con un aumento a doppia cifra dei flussi esteri rispetto allo scorso anno – ha sottolineato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia -. In questo quadro, la nostra regione è emblema di autenticità nel Bel Paese con un panorama di ricchezze che vanno dall’enogastronomia al mare, dalle esperienze a contatto con natura ai borghi storici fino ai matrimoni e alla convegnistica in luoghi indimenticabili. Tutti prodotti turistici che compongono un’offerta complementare in grado di soddisfare diverse capacità di spesa”. “Attraverso ROAD TO TRUE, con la prima tappa in Brasile, ci presentiamo a casa di uno dei principali mercati emergenti per la nostra destinazione con la volontà precipua di instaurare relazioni solide e durature”, ha aggiunto.

“Grazie alle imprese pugliesi e al supporto della Regione Puglia, presenteremo ai buyer brasiliani una proposta che punta a intercettare l’interesse di quei turisti in cerca di esclusività e con margini di spesa più elevati. In quest’ottica, il turismo luxury ci permette di essere competitivi nel mondo, al passo con i trend di domanda crescente in questo settore, e di attrarre investimenti importanti per la qualità dei servizi e per le nuove opportunità di lavoro – ha proseguito l’assessore Lopane – . Un sentito plauso per questa nuova e preziosa iniziativa all’organizzazione di True e al suo fondatore Luigi De Santis”.

L’obiettivo di Road to True Puglia 2024, ha detto Luigi De Santis (Founder & Managing Director di TRUE) è un nuovo format che ancora di più rafforza la possibilità di aumentare i volumi di vendita verso gli hotels e agenzie di esperienze che fanno parte del circuito TRUE.

“Alla base di questa progettualità c’è uno studio eseguito anche sui dati degli arrivi nella Puglia e le prospettive di crescita, che ha portato a puntare sul mercato brasiliano che tra l’altro comprende al suo interno un elevatissimo numero di cittadini Italiani alto-spendenti che sempre di più ha interesse a tornare a godersi le vacanze nel Bel Paese e che sempre di più sceglie la Puglia come metà preferita. Tutto questo per promuovere la bellezza della Puglia e delle realtà turistiche che la compongono e rafforzare la loro capacità di vendita”, ha detto De Santis.

“Un dato significativo è il seguente: solo il 7% dei viaggiatori internazionali ritorna annualmente nella stessa destinazione. Il 93% cambia metà. Ecco noi cerchiamo di intercettare – ha concluso De Santis – quel 93% attraverso questi eventi commerciali che abbiamo creato con il supporto di Puglia Promozione e che mettono a tu per tu la domanda dei viaggi di lusso migliore che c’è nel mercato internazionale con un’offerta turistica Pugliese di eccellenza”.

In pratica, i format annuali sono diventati due.

Il primo, TRUE PUGLIA, nel quale si selezionano e invitano i migliori agenti di viaggio internazionali nella destinazione in Puglia, dove essenzialmente vivono ciò che i loro cliente potrebbero vivere durante le loro vacanze, creano rapporti umani con gli imprenditori e normalmente si innamorano dei luoghi e delle persone. E quindi riescono a vendere in maniera più efficace ai loro clienti.

Il secondo ROAD TO TRUE, nel quale gli operatori pugliesi si presentano all’estero. Il Brasile è il mercato che cresce di più in termini di vendita di viaggi verso la Puglia e, da qui, l’interesse a intercettare quella richiesta.

