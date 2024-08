BOLOGNA (ITALPRESS) – Scatta il conto alla rovescia per la Coppa Davis che torna a Bologna dal 10 al 15 settembre: all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) andrà in scena anche quest’anno uno dei quattro gironi di qualificazione, con le rappresentative di Italia, Belgio, Olanda e Brasile. E in attesa di poter tifare i campioni guidati da Capitan Volandri, reduci dalla straordinaria vittoria della scorsa edizione, anche quest’anno i tantissimi appassionati di questo sport potranno ammirare lo storico trofeo a forma di insalatiera. L’arrivo della Coppa, simbolo per eccellenza del più prestigioso torneo a squadre nella storia del tennis maschile, è previsto per mercoledì 28 agosto alle ore 15 presso la sede della Regione (ingresso di viale Aldo Moro 52), dove sarà esposta al pubblico fino al 30 agosto. Questi gli orari di visita: mercoledì 28 dalle 15 alle 19, giovedì 29 dalle 9 alle 19, venerdì 30 dalle 9 alle 18. Successivamente, dal 2 settembre il trasferimento in Comune a Bologna nella sede di Palazzo d’Accursio in piazza Maggiore.

Per il terzo anno consecutivo dunque la Sport Valley emiliano-romagnola si prepara ad accogliere uno dei più importanti appuntamenti sportivi internazionali, grazie ad un accordo tra Federazione Italiana Tennis e Padel, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, che porterà fino al 2026 sotto le Due Torri uno dei quattro gironi delle fasi finali del torneo.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).