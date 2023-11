VENEZIA (ITALPRESS) – “45mila presenze attese, 250 eventi, oltre 400 relatori: 4 giorni di full immersion per offrire ai giovani il meglio del panorama dell’offerta formativa ed educativa, con un orientamento focalizzato sul Made in Italy. La 32esima edizione di JOB&Orienta si preannuncia ricca di novità e di record: durerà un giorno in più, perchè Veronafiere ha scelto di investire ulteriormente sulla manifestazione, è stata confermata la presenza di 5 Ministri e 2 Sottosegretari, a dimostrazione della forte volontà del Governo di esserci, la partecipazione di 16 Regioni su 20, che con i loro stand saranno in “vetrina” per promuovere le opportunità della formazione e del lavoro, con declinazioni specifiche delle scuole sui territori”. Così l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Elena Donazzan oggi alla conferenza stampa di presentazione della 32esima edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, scuola, formazione e lavoro promosso dalla Regione del Veneto con Veronafiere, al via da mercoledì 22 fino a sabato 25 novembre in Fiera a Verona.

“Avremo tanti campioni delle nostre scuole, del nostro mondo della formazione, dell’ITS, Istituti Tecnici superiori, di cui Job&Orienta è diventata la vetrina a livello nazionale. Diffonderemo le opportunità per i giovani che saranno stimolati ad allenare anche l’intelligenza nelle mani e tutte le competenze a servizio dell’eccellenza del Made in Italy, nell’agricoltura, così come nello sport, che il mondo ci invidia. Lo faremo parlando il linguaggio dei giovani, con l’edutainment, l’educazione attraverso l’intrattenimento, la formula più efficace per raggiungere le nuove generazioni”. La Regione del Veneto partecipa attivamente a JOB&Orienta con un proprio stand intitolato “Il Mago di VenetOZ”. “Si tratta di un ampio stand di 600 mq in cui, attraverso laboratori e momenti di confronto, daremo centralità ai ragazzi, alla loro intelligenza, alle loro passioni e al ruolo dei giovani nella comunità”, anticipa l’Assessore. La manifestazione è ad ingresso gratuito, obbligatoria la prenotazione.

foto: ufficio stampa regione Veneto

