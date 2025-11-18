Dal 19 novembre la piattaforma “Carta del docente” sarà utilizzabile per i residui non spesi

ROMA (ITALPRESS) – Dalle ore 12 di domani la piattaforma “Carta del docente” sarà accessibile per gli insegnanti che dispongano di eventuali residui dell’anno scolastico 2024/2025 e per i beneficiari di sentenze a cui è stata data esecuzione. Pertanto, gli insegnanti potranno usufruire dell’importo dovuto, cioè dell’eventuale residuo sui 500 euro spettanti per l’anno scolastico 2024/2025 ovvero degli importi definiti dalle sentenze di cui è data esecuzione.

“Con la riapertura di domani confermiamo la nostra cura per la formazione e il costante aggiornamento dei docenti“, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

