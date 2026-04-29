Dacia Jogger si aggiorna, più efficienza ibrida e GPL

ROMA (ITALPRESS) - Dacia Jogger torna al centro dell’attenzione con una gamma aggiornata che punta soprattutto su efficienza e versatilità, più che sull’effetto novità. Il modello introduce la nuova motorizzazione Hybrid da 155 cavalli, che prende il posto della precedente Hybrid 140. L’obiettivo è migliorare consumi ed emissioni, ridotti ora di circa il 10%, e rendere più fluida la guida quotidiana, soprattutto in città dove si può viaggiare spesso in modalità elettrica. Accanto all’ibrido arriva anche il nuovo Eco-G 120, alimentato a benzina e GPL, con una potenza superiore rispetto al passato e un’autonomia che può raggiungere i 1.480 chilometri complessivi. Una soluzione pensata per contenere i costi di gestione, soprattutto per chi percorre molti chilometri. Sempre disponibile anche il motore TCe 110. Sul fronte degli allestimenti debutta la versione Journey, più orientata al comfort, con dotazioni che includono sistema multimediale aggiornato, telecamere e assistenze alla guida più complete. Migliorano anche le dotazioni di sicurezza, con sistemi come la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio dell’attenzione del conducente. Jogger continua a puntare su spazio, modularità e prezzo accessibile: la gamma parte da 18.800 euro e arriva fino ai 28.700 euro per le versioni più accessoriate. tvi/gtr