Dacia Duster, la terza generazione è a prova di consumi

ROMA (ITALPRESS) - I “dusteristi” in Italia sono 320 mila. In pochi anni la Dacia da suv low cost è diventata quasi una instant classic. Pare però che in casa Dacia siano riusciti a fare le cose perbene anche sulla terza generazione. Così è arrivata la versione ibrida, equipaggiata con un benzina 4 cilindri mille e sei e 94 CV, a cui si aggiungono un motore da 49 CV e uno starter/generatore ad alta tensione, gestiti da un cambio automatico elettrificato. Il tutto senza frizione. Grazie alla frenata rigenerativa, associata alla forte capacità di recupero energetico della batteria da 1,2 kWh e 230 Volt e al rendimento del cambio automatico, secondo i dati forniti dalla casa automobilistica, si potrà circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, ridurre i consumi del 20% in ciclo misto e fino al 40% in ciclo urbano. tvi/gtr