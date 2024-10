ROMA (ITALPRESS) – La mobilità individuale delle famiglie è un tema sempre di attualità, ancor più in questo periodo, in un contesto economico come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da frequenti rincari e dalla necessità, per le famiglie, di ponderare le spese mensili. In questo ambito, Dacia è un brand molto contemporaneo, con una gamma prodotti adatta a soddisfare le attuali esigenze di mobilità dei clienti, con l’obiettivo di offrire loro il migliore rapporto qualità prezzo del mercato. Prodotti concreti, essenziali, ma anche moderni ed appaganti, robusti ed affidabili, con un’attenzione particolare a quelli che sono i costi di gestione. In tale contesto, Dacia ha introdotto con la terza generazione di Duster l’inedita versione HYBRID 140, in grado di offrire prestazioni di livello superiore ma anche un’ottima efficienza che porta ad un tangibile riduzione di consumi ed emissioni. Una motorizzazione in grado di soddisfare le diverse esigenze di mobilità di una famiglia intera, dai genitori che desiderano un’auto con caratteristiche più che adeguate alla vita quotidiana e per eventuali lunghi viaggi con relativi bagagli ai figli neopatentati che necessitano di un’auto per le proprie esigenze di mobilità. L’ideale unica auto per la famiglia? Assolutamente sì, perchè a dispetto delle dimensioni contenute a prova di utilizzo cittadino, Nuovo Duster è in grado di accogliere comodamente cinque persone a bordo con relativi bagagli, potendo contare su un vano di carico che è al vertice del segmento. La versione full hybrid aggiunge le prestazioni offerte da un powertrain che eroga complessivamente 140 cavalli ed il comfort e la facilità di guida garantite dal cambio automatico, elemento sempre più apprezzato dai clienti. Attualmente, in Italia un neopatentato nel primo anno può guidare auto con potenza massima di 70 kW (95 CV) e con rapporto peso/potenza di massimo 75 kW per tonnellata. Questa limitazione è valida per il primo anno di patente. Una condizione che può portare le famiglie, che non hanno la disponibilità economica per sostenere l’acquisto ed il mantenimento di una seconda auto, a non far guidare i figli per i primi 12 mesi. Una soluzione drastica che, oltre a limitare la loro indipendenza, può portare a non allenare le loro capacità di guida, rinviando le esperienze “sulla strada” ad un anno dal conseguimento della licenza di guida. In tale contesto, Nuovo Duster full hybrid 140 rappresenta quindi una scelta ideale per le molte famiglie italiane che devono conciliare le diverse esigenze dei componenti della famiglia con il contenimento del budget dedicato alla mobilità. Una soluzione che non porta a compromessi, anzi, che esalta le caratteristiche di un modello che è in grado di soddisfare le esigenze di clienti molto diversi tra loro.

