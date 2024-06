FOLGARIA (TRENTO) (ITALPRESS) – Le stelle della ginnastica ritmica tornano a brillare sulle cime del Trentino nella sfida tra le migliori individualiste per i titoli della 54ª edizione dei campionati italiani assoluti, in programma al Palasport di Folgaria da venerdì a domenica. Un weekend ricco di grande ginnastica, che vedrà protagoniste anche tante squadre, provenienti da tutto il Paese, nelle finali dei Campionati d’insieme Allieve, Giovanile e Open. Lo spettacolo sarà garantito, per il quinto anno consecutivo – l’esordio sulla ‘montagna dei campionì risale al 2020 – dall’organizzazione della Federazione Ginnastica d’Italia in collaborazione con la società locale Gym Club Ala e con l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, nell’ambito dell’accordo di partnership federale con Trentino Marketing e con il supporto dell’amministrazione locale del Comune di Folgaria.

Saranno 21 le ginnaste che si contenderanno la posta in palio, tra le favorite c’è senz’altro Sofia Raffaeli, vicecampionessa continentale agli Europei di Budapest con la medaglia d’oro alla palla. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato detiene il titolo nazionale da due anni consecutivi, dopo l’ultimo successo di Milena Baldassarri nel 2021.

La compagna di allenamenti alla Ginnastica Fabriano, aviera dell’Aeronautica Militare, ha anch’essa brillato in Ungheria, chiudendo al sesto posto nell’all-around continentale, mentre lo scorso anno, a Folgaria, si era fregiata della medaglia d’argento. Occhio anche alle giovani Viola Sella, terza miglior individualista italiana in carica, e a Tara Dragas che in terra magiara ha contribuito alla piazza d’onore del nostro paese nella classifica del Team Ranking. Come da tradizione, inoltre, verrà assegnato il premio per il “10° Memorial Franco Ruffa” alla società che otterrà i migliori piazzamenti nelle finali d’Insieme Giovanile, Open e in una final eight individuale dell’Assoluto.

La competizione si aprirà venerdì 7 giugno con le qualificazioni dell’Insieme Allieve e a seguire (intorno alle 18.30) con la finale. Poi, dalle 20, prende il via il campionato assoluto che ricalca il programma internazionale e si dividerà in due parti – in vista anche dell’appuntamento con la World Cup di Milano all’Unipol Forum di Assago dal 21 al 23 giugno: cerchio e palla venerdì sera, clavette e nastro il giorno seguente (stesso orario), con l’assegnazione, sabato sera, del titolo 2024 del concorso generale. Sabato 8 giugno andranno in scena anche le qualifiche per le gare di squadra Giovanile e Open. Domenica, infine, si conclude con le finalissime dei due gruppi, Giovanile e Open (alle 9.45) e con le quattro specialità individuali (alle 12.15). la due giorni del completo e le finali per attrezzo degli assoluti, oltre a tutte le finali dei campionati d’insieme, saranno trasmessi sul web in diretta su Sportface Tv.

“Non potrei essere più felice che, per il quinto anno consecutivo, le migliori ginnaste d’Italia tornino a sfidarsi nello splendido scenario di Folgaria, in un connubio perfetto tra le bellezze del territorio dell’Alpe Cimbra e le magie delle ètoile della Ginnastica Ritmica – sottolinea Gherardo Tecchi, presidente della Federazione Ginnastica d’Italia – Mi auguro che tutti i nostri appassionati, dei piccoli attrezzi e non solo, possano riempire gli spalti del Palaghiaccio, così come non hanno mai mancato di fare nelle precedenti edizioni. Ormai veniamo qui, sulla Montagna dei Campioni, dal 2020 e ci sentiamo davvero a casa. Ringrazio pertanto le amministrazioni locali, Trentino Marketing e l’APT Alpe Cimbra, la delegata provinciale FGI Micaela Baroni e la società organizzatrice, l’ASD Gym Club Ala, per aver realizzato e mantenuto vivo il progetto ideale di sport e turismo”. Gianluca Gatti, presidente dell’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, ribadisce che “l’Alpe Cimbra, che sarà Comunità Europea dello Sport 2025, è orgogliosa di ospitare anche quest’anno a Folgaria i Campionati Nazionali Assoluti e Campionato d’Insieme di ginnastica ritmica. Una manifestazione che da alcune edizioni ha trovato casa sull’Alpe Cimbra e che è pronta ad accogliere le giovani atlete e le loro famiglie. I grandi eventi sportivi saranno anche quest’estate al centro della proposta turistica dell’Alpe Cimbra, a confermare quanto il connubio sport e turismo faccia parte del DNA della nostra destinazione”. “Tra pochi giorni a Folgaria batteranno forte i cuori di centinaia di giovani atlete che, provenienti da tutta Italia, si sfideranno nelle prove dei Campionati Nazionali d’Insieme – aggiunge Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing – Il Trentino promuove da molto tempo lo sport come elemento connaturato a questo territorio. Per questo abbiamo condiviso cinque anni fa con l’Alpe Cimbra la proposta della Federazione Ginnastica di ospitare e organizzare il principale appuntamento dedicato alla ginnastica ritmica in Italia. Un evento sportivo che movimenta numeri importanti fra atlete, dirigenti, accompagnatori e familiari, e dunque un’occasione preziosa di promozione per questo territorio che da sempre esprime una profonda anima sportiva”.

