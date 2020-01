Grazie allo stanziamento di 4 milioni di euro dello scorso novembre, su proposta dell’assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato, la Giunta del Veneto ha approvato lo scorrimento delle domande di partecipazione al bando per l’erogazione di contributi all’imprenditoria femminile, deliberato lo scorso 8 marzo, nel giorno della Festa della Donna. “Con questo provvedimento manteniamo la nostra attenzione verso il mondo femminile e all’imprenditoria che lo rappresenta. Il bando ha registrato un successo impensabile con 405 imprese che hanno presentato domanda per una richiesta di contributo superiore ai nove milioni”, sottolinea l’assessore Marcato.

“Le risorse a disposizione nella fase iniziale, 3 milioni 192.881, avevano permesso di finanziare solo le prime 146 imprese su 197 domande istruite. Un vero peccato perché meritavano attenzione in molte di più; le protagoniste erano dei veri simboli di quell’imprenditoria veneta, del saper fare e della creatività tipica del nostro tessuto sociale e produttivo”, aggiunge Marcato.

“Con il collegato alla legge di stabilità 2020 – prosegue l’assessore del Veneto – la Regione è riuscita a stanziare ulteriori 4 milioni di risorse. Questo, ora, consente alla Direzione Industria e Artigianato di scorrere l’elenco con le domande di partecipazione al bando rimanenti e procedere al finanziamento di quelle che erano rimaste escluse ma risulteranno concluderanno un’istruttoria positiva”.

“Essere riusciti ad allargare questi contributi – conclude Marcato – è un segnale importante con il quale la regione intende rafforzare il tessuto imprenditoriale veneto e arricchire le sue potenzialità anche in momenti non facili. L’imprenditoriale femminile veneta con questa operazione sta dimostrando di saper cogliere le occasioni strategicamente importanti e utili a fare impresa, sfruttando un sostegno concreto e sostanzioso per le loro imprese”.

(ITALPRESS).